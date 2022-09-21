На этот раз в сторис на своей странице в Instagram певец рассказал о неудобной ситуации на приеме у врача.

"Расскажу вам быстренько историю дня. Я довольно часто практикую такую ​​вещь, что проверяю свое здоровье, сдавая разные анализы. У меня была ситуация, когда у меня очень сухие локти были. Конечно, я обратился к дерматологу, и когда я проходил проверку, он полностью меня раздел, наголо", — вспоминает Лазановский.

Но приём был не обычный, вместе с врачом сидела еще и группа интернов.

"Там были интерны-студенты. Честно, я очень надеялся, что меня никто не знает. Но сегодня мне рассказали смешную историю, что они меня узнали...", - жалуется звезда "Голос країни".

"Давно я так не хохотал. Это сплошной стыд", - признается артист.

Отметим, сейчас Сергей находится в замечательной физической форме и не стесняется делиться с поклонницами пикантными фото с минимумом одежды.

Ранее артист регулярно тренировался в зале самостоятельно, поэтому ему удалось добиться хороших результатов и нарастить мышцы. Теперь, чтобы довести тело до идеала, Лазановский обратился к эксперту и нашел персонального тренера по бартеру.

Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.

Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.

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