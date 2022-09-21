За словами Арсена Мірзояна, через війну в Україні зараз його кохана перебуває у Великій Британії.

Український артист Арсен Мірзоян залишився в Україні, доки його дружина – за кордоном. Він, як і раніше, живе не в своєму будинку, а в іншої жінки. Про це відомий український музикант розповів в інтерв'ю "ЖВЛ".

Зокрема, артист Арсен Мірзоян живе зі своєю тещею – Ніною Митрофанівною Матвієнко, з якою має відмінні стосунки. Ніна Матвієнко раніше зізнавалася, як їй живеться із зятем. Вона жартома зізналася, що ладить з ним навіть краще, ніж з дочкою.

Також виконавець зізнався, що виступає на благодійних заходах та намагається допомагати українським воїнам. Він закуповує та приганяє сам машини для ЗСУ.

Арсен Мірзоян зізнався, що його почуття до Тоні Матвієнко так само сильні, як і в день їхнього весілля – розлучатися ніхто не збирається. Однак, за одкровенням Мірзояна, між коханими іноді виникають непорозуміння та сварки, які посилилися після початку війни.

Артист не захотів визнавати, хто в сім'ї зазвичай робить перші кроки після скандалів, але уточнив: сам він ненавидить сварки і в будь-якій ситуації намагається поводитися м'якше.

"Хтось когось не почув, не почув, не зрозумів. Нам здається, що останніми роками є потреба в представнику такої професії як комунікатор. Це спеціальна людина, яка пояснюватиме, про що саме говорить партнер", – поділився з журналістом Арсен Мірзоян .

Нагадаємо, що дружина Мірзояна Матвієнко зворушила новою піснею українською мовою.

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