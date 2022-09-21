По словам Арсена Мирзояна, из-за войны в Украине сейчас его любимая находится в Великобритании.

Украинский артист Арсен Мирзоян остался в Украине, пока его жена – за границей. Он по-прежнему живет не в своем доме, а у другой женщины. Об этом известный украинский музыкант рассказал в интервью для "ЖВЛ".

Зокрема, артист Арсен Мирзоян живет со своей тещей – Ниной Митрофановной Матвиенко, с которой имеет отличные отношения. Нина Матвиенко ранее признавалась, как ей живется с зятем. Она в шутку призналась, что ладит с ним даже лучше, чем с дочерью.

Также исполнитель признался, что выступает на благотворительных мероприятиях и пытается помогать украинским воинам. Он закупает и пригоняет сам машины для ВСУ.

Арсен Мирзоян признался, что его чувства к Тоне Матвиенко так же сильны, как и в день их свадьбы – разводиться никто не собирается. Однако, по откровению Мирзояна, между возлюбленными иногда возникают недоразумения и ссоры, которые усугубились после начала войны.

Артист не захотел признаваться, кто в семье обычно делает первые шаги после скандалов, но уточнил: сам он ненавидит ссоры и в любой ситуации пытается вести себя мягче.

"Кто-то кого-то не услышал, недослышал, не понял. Нам кажется, что в последние годы есть потребность в представителе такой профессии как коммуникатор. Это специальный человек, который будет объяснять, о чем именно говорит партнер", – поделился с журналистом Арсен Мирзоян.

Напомним, что жена Мирзояна Матвиенко растрогала новой песней на украинском языке.

Как сообщала Politeka, жена Мирзояна Матвиенко показала выросшую красавицу-дочь, которую родила в 17 лет.

Также Politeka писала, что жена Мирзояна Матвиенко впечатлила вокалом с легендарной мамой, кадры.