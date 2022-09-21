Украинский артист Арсен Мирзоян остался в Украине, пока его жена – за границей. Он по-прежнему живет не в своем доме, а у другой женщины. Об этом известный украинский музыкант рассказал в интервью для "ЖВЛ".
Зокрема, артист Арсен Мирзоян живет со своей тещей – Ниной Митрофановной Матвиенко, с которой имеет отличные отношения. Нина Матвиенко ранее признавалась, как ей живется с зятем. Она в шутку призналась, что ладит с ним даже лучше, чем с дочерью.
Также исполнитель признался, что выступает на благотворительных мероприятиях и пытается помогать украинским воинам. Он закупает и пригоняет сам машины для ВСУ.
Арсен Мирзоян признался, что его чувства к Тоне Матвиенко так же сильны, как и в день их свадьбы – разводиться никто не собирается. Однако, по откровению Мирзояна, между возлюбленными иногда возникают недоразумения и ссоры, которые усугубились после начала войны.
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Артист не захотел признаваться, кто в семье обычно делает первые шаги после скандалов, но уточнил: сам он ненавидит ссоры и в любой ситуации пытается вести себя мягче.
"Кто-то кого-то не услышал, недослышал, не понял. Нам кажется, что в последние годы есть потребность в представителе такой профессии как коммуникатор. Это специальный человек, который будет объяснять, о чем именно говорит партнер", – поделился с журналистом Арсен Мирзоян.
Напомним, что жена Мирзояна Матвиенко растрогала новой песней на украинском языке.
Как сообщала Politeka, жена Мирзояна Матвиенко показала выросшую красавицу-дочь, которую родила в 17 лет.
Также Politeka писала, что жена Мирзояна Матвиенко впечатлила вокалом с легендарной мамой, кадры.