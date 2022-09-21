Популярна українська телеведуча, зірка "1+1" Марічка Падалко, яка під час війни залишилася в Україні, щодня готує добірку найгарячіших новин за останню добу. Цього разу ведуча згадала звернення путіна до росіян, де він не став «перекваліфікувати» спецоперацію на офіційну війну, але вирішив оголосити мобілізацію і прочитати черговий урок історії щодо «російських» земель.

Також стало відомо, що колаборанти частково захоплених областей – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської – синхронно оголосили про негайне проведення там «референдуму», починаючи з 23 вересня.

Тим часом ЗСУ підняли прапор на кордоні Харківської та Донецької областей (фото 1)

«Раніше голова Держдуми вже виступив за ухвалення окупованих територій до складу Росії (відео 2). В Україні заявили, що для нас нічого не змінилося – як визволяли землю від окупантів, так і будемо (фото 3). Яка ситуація зараз на Херсонському напрямку для російських військ – певні висновки можна зробити на основі перехоплень нашої розвідки (відео 4)», - йдеться у підписі під кадрами.

Також стало відомо про невизнання майбутніх референдумів відразу заявили Німеччина, США, Польща НАТО. Франція назвала це «пародією». Президент Туреччини заявив, що Україні та Росії вдалося домовитися про обмін 200 військовополонених. Україна цю інформацію не розповсюджувала.

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