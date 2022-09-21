Популярная украинская телеведущая, звезда "1+1" Маричка Падалко, которая во время войны осталась в Украине, каждый день готовит подборку самых горячих новостей за последние сутки. В этот раз ведущая упомянула обращение путина к россиянам, где он не стал «переквалифицировать» спецоперацию на официальную войну, но решил объявить мобилизацию и прочитать очередной урок истории относительно «русских» земель.

Также стало известно, что колаборанты частично захваченных областей – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской – синхронно объявили о немедленном проведении там «референдума», начиная с 23 сентября.

Тем временемВСУ подняли флаг на границе Харьковской и Донецкой областей (фото 1)

«Ранее председатель Госдумы уже выступил за принятие оккупированных территорий в состав России (видео 2). В Украине заявили, что для нас ничего не изменилось – как освобождали землю от оккупантов, так и будем (фото 3). Какая ситуация сейчас на Херсонском направлении для российских войск – определенные выводы можно сделать на основе перехватов нашей разведки (видео 4)» - сказано в подписи под кадрами.

Также стало известно о непризнании будущих «референдумов» сразу заявили Германия, США, Польша НАТО. Франция назвала это «пародией». Президент Турции заявил, что Украине и России удалось договориться об обмене 200 военнопленных. Украина эту информацию не распространяла.

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