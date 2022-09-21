Ведучий, продюсер та актор Юрій Горбунов розповів про синів, яких виховує разом зі своєю дружиною телеведучою Катериною Осадчою. В інтерв'ю для "КП в Україні" артист розповів, як вони з Катериною Осадчою готують старшого сина до школи.

Ведучий Юрій Горбунов розповів про старшого сина Івана, який наступного року вже піде до школи.

"Ми активно зараз працюємо над тим, щоб цей рік не зник, щоб наступного року він пішов до школи підготовленим. У нас є підготовча школа, він відвідує онлайн-уроки з викладачкою, яка вчить з ним літери, цифри. Звичайно, онлайн – це не зовсім навчання, але до всього можна звикнути. Іван – людина дуже активна, йому постійно потрібні друзі, з кимось розмовляти. Як каже наша мама, він весь пішов у неї, бо я був трішки інакшим, більш замкнутим, нових людей сильно близько до себе не підпускав”, - зізнався український телеведучий.

Він також розповів, що, на жаль, пропускає важливі моменти в житті свого молодшого сина Дані, якому нещодавно виповнився рік. Юрій Горбунов розповів, як хлопчик росте.

"Це той час, який вже ніяк не повернути. Коли почалася війна, йому було 5 місяців, він лежав у візку, через два місяці він уже сидів, ще через місяць за ручку йшов, а зараз він у телефоні дивиться на мене і каже тато "Або коли ми з ним разом, він мене не просто розглядає, а чіпає брови, ніс, вуха - тактильно знайомиться зі мною", - зазначив ведучий.

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