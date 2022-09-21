Ведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов рассказал о сыновьях, которых воспитывает вместе со своей женой телеведущей Екатериной Осадчей. В интервью для "КП в Украине" артист рассказал, как они с Екатериной Осадчей готовят старшего сына в школу.

Ведущий Юрий Горбунов рассказал о старшем сыне Иване, который в следующем году уже пойдет в школу.

"Мы активно сейчас работаем над тем, чтобы этот год не пропал, чтобы в следующий он пошел в школу подготовленным. У нас есть подготовительная школа, он посещает онлайн-уроки с преподавательницей, которая учит с ним буквы, цифры. Конечно, онлайн – это не совсем обучение, но ко всему можно привыкнуть. Иван – человек очень активный, ему постоянно нужны друзья, с кем-то разговаривать. Как говорит наша мама, он весь пошел в нее, потому что я был немного иным, более замкнутым, новых людей сильно близко к себе не подпускал", - признался украинский телеведущий.

Он также рассказал, что к сожалению пропускает важные моменты в жизни своего младшего сына Дани, которому недавно исполнился годит. Юрий Горбунов рассказал, как мальчик растет.

"Это то время, которое уже никак не вернуть. Когда началась война, ему было 5 месяцев, он лежал в коляске, через два месяца он уже сидел, еще через месяц за ручку шел, а сейчас он в телефоне смотрит на меня и говорит папа. Или когда мы с ним вместе, он меня не просто рассматривает, а трогает брови, нос, уши – тактильно знакомится со мной", - отметил ведущий.

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