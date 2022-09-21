У 2021 році Микита Добринін був провідним російською версією шоу "Холостяк". Тоді головним героєм проекту був репер Тіматі.

Як повідомляє Politeka.net, 34-річний український ведучий Микита Добринін був ведучим російського шоу "Холостяк" , у якому головним героєм був репер Тіматі . Наразі музикант завзято підтримує війну в Україні. Після оголошення в росії мобілізації, Микита Добринін із сарказмом звернувся до росіянина на своїй сторінці в Instagram.



В інстаграм-сторіс Добринін опублікував фото Тіматі та шойгу, яким репер чомусь захоплюється. На знімку ці два росіянини, які підтримують у всьому путіна, мило посміхаються один одному. Микита Добринін зробив посилання на сторінку росіянина і звернувся до нього щодо мобілізації в росії.

"Тіматі, ти вже в черзі? Побачимося вдруге та востаннє. В Україні вже", – написав Микита Добринін, який у перші дні вторгнення приєднався до ТРО. Нині він знову працює за професією – телеведучим.

Варто зазначити, що ведучий Микита Добринін був учасником українського шоу "Холостяк-9". Переможницею проекту стала Даша Квіткова. Пара одружилася після шоу. Зараз подружжя виховує свого первістка.

Нагадаємо, що дружина "Холостяка" Добриніна показала утворення, яке з'явилося у неї на тілі.

Як повідомляла Politeka, Квіткова з "Холостяка" після елегантних образів вбралася у "балахон".

Також Politeka писала, що Квіткова з "Холостяка" у приталеній сукні виклала урок стилю українкам, відео