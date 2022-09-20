Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка рік тому народила сина Лева, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася чарівним відео, де продемонструвала стильний образ.

Як видно, Даша зображена у своїй вбиральні, де записує відеоролики зі своїми примірками та створення образів. Так, цього разу вона показала, як створювала образ для походу з сином до лікаря та свого косметолога. Для цього виходу блогерка обрала класичну стриману цибулю – чорну сукню в підлогу та сіро-ділений укорочений піджак. Свій образ вона доповнила стильними туфлями на низькому ходу та невеликою сумочкою.

У підписі до відео Квіткова написала: "Щось у цьому є. Як вам?" Шанувальники не пройшли повз і почали коментувати новий образ блогерки: "Чого ви боїтеся яскравих кольорів?", "Красиво", "Фігурка неймовірна", "Клас! Ви надихаєте виглядати красиво! Про яскраві кольори – це смішно. , "Фантастична", "Красуня", "Дуже красива", "Мені подобається сукня та підкреслена талія за рахунок укороченого піджака", "Краса", "У вас дуже гарна та приємна українська мова".

Нагадаємо, "Ой, як красиво": "Міс Україна-Всесвіт" Неплях у купальнику показала, заради чого прокинулася о п'ятій ранку.

Як повідомляла Politeka, "Яка солодка": подруга Лорак Лілія Подкопаєва показала маленьку доньку від другого шлюбу.

Також Politeka писала, що "Буду огірком": колишня наречена Козловського Есхакзай зробила пластику та показала відео з операційної.