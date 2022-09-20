Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - учасниця шоу "Холостяк" із Микитою Добриніним. Даші вдалося перемогти на проекті, після чого вона зустрічалася з Микитою, а потім пара офіційно оформила стосунки. Вже минулого року Квіткова народила первістка – сина, якого назвали Левом. Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Даша вирішила показати свою руку, на якій можна побачити нову освіту.
"Була сьогодні у лікаря зі своєю гигромою (ця шишка на руці)".
1. Потрібно зробити узі.
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2. Робити масажі самостійно та розробляти.
3. Вирізати її лікар не хоче, подивимося на неї через два тижні, може робитимемо пункцію, або вже хірургічне втручання, якщо за два тижні масажів вона не стане м'якшою", - написала Даша.
Нагадаємо, Квіткова з "Холостяка" у приталеній сукні виклала урок стилю українкам, відео
А ще Politeka повідомляла, що екс-"Холостяк" Добринін зганьбив свою дружину Квіткову під час поїздки до Львова.
Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна з новою зачіскою влаштувала романтичне побачення з чоловіком