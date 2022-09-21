Как сообщает Politeka.net, 34-летний украинский ведущий Никита Добрынин был ведущим российского шоу "Холостяк", в котором главным героем был рэпер Тимати. Сейчас музыкант упорно поддерживает войну в Украине. После объявления в россии мобилизации, Никита Добрынин с сарказмом обратился к россиянину на своей странице в Instagram.
В инстаграм-сторис Добрынин опубликовал фото Тимати и шойгу, которым рэпер почему-то восхищается. На снимке эти два россиянина, которые поддерживают во всем путина, мило улыбаются друг другу. Никита Добрынин сделал ссылку на страницу россиянина и обратился к нему по поводу мобилизации в россии.
"Тимати, ты уже в очереди? Увидимся второй и последний раз. В Украине уже", – написал Никита Добрынин, который в первые дни вторжения присоединился к ТРО. Сейчас он снова работает по профессии - телеведущим.
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Стоит отметить, что ведущий Никита Добрынин был участником украинского шоу "Холостяк-9". Победительницей проекта стала Даша Квиткова. Пара поженилась после шоу. Сейчас супруги воспитывают своего первенца.
Напомним, что жена "Холостяка" Добрынина показала образование, которое появилось у нее на теле.
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