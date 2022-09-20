Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка рік тому народила сина Лева, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася кумедним фотоколажем, на якому зібрала кілька своїх знімків у незвичайному образі.

На нових чорно-білих фотографіях Даша зняла себе вдома в дзеркало, кумедно позувала і кривлялася. Перед камерою вона з'явилася в незвичайному образі - чорних штанах з пледом і картатим балахоне-сорочці. Волосся дівчини зібрано в недбалий пучок на маківці, а на обличчі легкий макіяж. Варто відзначити, що цей образ дуже відрізняється від елегантних і химерних образів, які блогерка демонструвала напередодні.

У підписі до фотоколажу Квіткова нічого не написала, залишила лише кумедний емодзі. Натомість шанувальники відразу почали коментувати її нову публікацію: "Як красиво", "Класна кімната", "Як завжди", "Дуже крута цибуля", "Даша, дуже стильно, як завжди", "Ніби повернулася в 2018 рік, але так круто", "Як круто!", "Бунтарка", "Краса", "Яка класна", "Красуня", "Такі кайфові фото", "Скажіть, будь ласка, звідки косуха з відео?".

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