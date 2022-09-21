Популярна українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер збирається за кілька днів стати дружиною блогера Олександра Волошина. Через півроку з моменту заручин пара вирішила узаконити свої відносини.
При цьому Ганна намагається чи не кожен крок розповісти фанатам заради привернення уваги. Не забуває вона також і про те, що слід розповісти про минуле – як вона жила до зустрічі зі скандальним коханим.
«З 16 років я почала забезпечувати саму себе, з 18 поїхала з маминого будинку та почала важко працювати. Завжди думала, що для того, щоб чогось досягти – я не можу розмінювати себе на стосунки та кохання.
Я чітко пам'ятаю, як сказала всім: "Заміж після 30...". Я була супер неодруженою, маленькою бізнес-вумен. Сильною, незалежною, але всередині дуже сумною дівчинкою» - згадала минуле Ганна.
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В Інстаграм Ганна показала, як вирішила надіти на церемонію замість класичної білої сукні жовту з глибоким вирізом та звичайним шлейфом. Цей вибір не оцінили шанувальники і наречений. Волошин сказав, що йому вбрання не видається вдалим варіантом.
«Мала бути моєю сукнею на розпис❤️» - каже Анна під новими кадрами.
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