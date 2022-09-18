Популярная украинская блогерша и интервьюер Рамина Эсхакзай, которая в прошлом была невестой певца Виталия Козловского, а также участвовала в шоу "Холостяк", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила кадры из операционной и призналась, что сделала септопластику.

На фото и видео можно увидеть Рамину, которая лежит на операционном столе, а над ней копошатся врачи. По словам блогерши, она сделала операцию, чтобы выровнять носовую перегородку, это позволит хорошо дышать.

"Докладываю, я сделала септопластику. Если простыми словами, выровняла носовую перегородку, чтобы хорошо дышать. Также убрали кисту. О других деталях рассказывает врач на видео. Я не меняла форму носа. Эта операция для того, чтобы нормально дышать. Врача выбирала по вашим советам, оперировали в Киеве. Сейчас чувствую себя нормально. По состоянию, вроде бы заболела, но с каждым днем ​​ощущение все лучше. Думаю, что через 2-3 дня вообще буду огурцом. Относительно цены, вместе с анализами, такси, лекарствами, у меня вышло около 40 тысяч гривен. Но у меня было 3 манипуляции. Если только перегородка это дешевле", - рассказала Эсхакзай в подписи к публикации.

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