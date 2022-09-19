Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина-Вселенная", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников нескромной фотосессией, которую устроила в интересной локации на рассвете.

На новых снимках Анна запечатлена в пять утра на фоне потрясающего восхода солнца у моря и бассейна. Перед камерой она пояивлась в темном купальнике и замысловатой юбке, этот наряд только подчеркнул изящную фигуру и аппетитные изгибы модели. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Неплях написала: "Ради невероятного рассвета, мне не трудно проснуться в 5 утра… Потому что иногда кажется, что жизнь и есть вот эти рассветы и закаты".

Поклонники тут же принялись комментировать новую фотосессию Ани, засыпая ее комплиментами: "Ой как красиво и как красива! Можно локацию, буду на Майорке через пару недель, спасибо", "Огонь", "А где можно скачать вашу песню "Без тебе"? Скажите, пожалуйста?", "Очень красивая", "Такая волшебная", "Ох, какая прекрасная женщина", "Очень красивые фото", "Очень женственно!".

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