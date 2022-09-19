Популярная украинская спортсменка, Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая до войны была лучшей подругой Ани Лорак, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз гимнастка, которая сейчас живет в США, поделилась трогательным видео, в котором показала дочь-именинницу, которую родила во втором браке с бизнесменом Игорем Дубинским.

В ролике можно увидеть очаровательные кадры с маленькой Эвелиной, которая 19 сентября отмечает свои три годика. Похоже, малышка любит фотографироваться, она мило позирует на камеру в разных нарядах и локациях.

В подписи к публикации Подкопаева написала: "С днем рождения, счастье". А поклонники тут же принялись комментировать видео, засыпая девочку комплиментами и поздравлениями: "С днем ​​рождения, Эвелина!", "Поздравляю", "С именинницей! Здоровья, счастья и мира", "Какая сладкая", "Поздравляю маленькое солнышко", "С днем ​​рождения вашу куколку", "Поздравляю вас, Лиля", "Самые искренние и теплые поздравления вашей дочери! Крепкого здоровья, счастливого детства!", "Маленькая Лиля, в миниатюре. Поздравляю желаю здоровья", "Многая лита. Счастья! В мире и радости, в окружении добра и красоты!".

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