Известная певица Анна Тринчер вспомнила о том, почему не хотела заводить отношения.

Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер собирается через несколько дней стать супругой блогера Александра Волошина. Спустя полгода с момента помолвки пара решила узаконить свои отношения.

При этом Анна старается едва ли не каждый шаг рассказать фанатам ради привлечения внимания. Не забывает она также и о том, что следует рассказать о прошлом - как она жила до встречи со скандальным возлюбленным.

«С 16 лет я начала обеспечивать саму себя, с 18 уехала с маминого дома и начала тяжело работать. Всегда думала, что для того, чтобы чего-то добиться – я не могу разменивать себя на отношения и любовь.

Я четко помню, как сказала всем: «Замуж после 30…». Я была супер холостячкой, маленькой бизнес-вумен. Сильной, независимой, но внутри очень грустной девочкой» - вспомнила о прошлом Анна.

В Инстаграм Анна показала, как решила надеть на церемонию вместо классического белого платья желтое с глубоким вырезом и обычным шлейфом. Этот выбор не оценили поклонники и сам жених. Волошин сказал, что ему наряд не кажется удачным вариантом.

«Должна была быть моим платьем на роспись❤️» - говорит Анна под новыми кадрами.

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