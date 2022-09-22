Як повідомляє Politeka.net , популярна співачка та друга "Холостячка" Злата Огневич вирішила висловитися про те, що відбувається в Росії на тлі нової мобілізації. Артистка не стала стримувати емоції та поділилася декількома зауваженнями:

«Замість гідного життя, соціального забезпечення, відремонтованих доріг, газифікації в кожному селищі Росії, розвитку та можливості бути представленими в сучасному співтоваристві – путін обрав для своїх підданих мобілізацію-утилізацію. Ні, мені їх не шкода. Навіть матерів, які оплакуватимуть синів. Ніхто з них! Мені їх не шкода, але мені боляче за наших синів, за наших хлопців та дівчат» - прокоментувала останні події Злата.

Також артистка нагадала про свою відпустку та зауважила, що зараз живе неподалік «умовно» від місця, де розміщена база НАТО. Щодня та щоночі тренуються винищувачі.

«Уявляю, що там тренуються наші військові!» – додає Злата.

Після завершення серії концертів та виступів у різних містах, Огневич також вирішила трохи відпочити.

«Вже є багато планів на жовтень і не лише! Вперше за сім місяців суцільних поїздок, проектів, благодійних зборів та інших корисних активностей! Потрібен час на себе. Хочу завершити демо нових пісень, подумати над альбомом, знайти інструмент та позайматися!» - Поділилася Злата.

Нагадаємо, що Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

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