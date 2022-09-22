Как сообщает Politeka.net, популярная певица и вторая "Холостячка" Злата Огневич решила высказаться о происходящем в рф на фоне новой мобилизации. Артистка не стала сдерживать эмоции и поделилась несколькими замечаниями:

«Вместо достойной жизни, социального обеспечения, отремонтированных дорог, газификации в каждом поселке рф, развития и возможности быть представленными в современном сообществе – путин выбрал для своих подданных мобилизацию-утилизацию. Нет, мне их не жалко. Даже матерей, которые будут оплакивать сыновей. Никого из них! Мне их не жалко, но мне больно за наших сыновей, за наших ребят и девчонок» - прокомментировала последние события Злата.

Также артистка напомнила о своем отпуске и подметила, что сейчас живет недалеко «условно» от места, где размещена база НАТО. Каждый день и каждую ночь тренируются истребители.

«Представляю, что там тренируются наши военные!» - добавляет Злата.

По завершении серии концертов и выступлений в разных городах, Огневич также решила немного отдохнуть.

«Уже есть много планов на октябрь и не только! Впервые за семь месяцев сплошных поездок, проектов, благотворительных сборов и других полезных активностей! Нужно время на себя. Хочу завершить демо новых песен, подумать над альбомом, найти инструмент и позаниматься!» - поделилась Злата.

Напомним, что Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

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