Как сообщает Politeka.net, популярная певица и вторая "Холостячка" Злата Огневич решила высказаться о происходящем в рф на фоне новой мобилизации. Артистка не стала сдерживать эмоции и поделилась несколькими замечаниями:
«Вместо достойной жизни, социального обеспечения, отремонтированных дорог, газификации в каждом поселке рф, развития и возможности быть представленными в современном сообществе – путин выбрал для своих подданных мобилизацию-утилизацию. Нет, мне их не жалко. Даже матерей, которые будут оплакивать сыновей. Никого из них! Мне их не жалко, но мне больно за наших сыновей, за наших ребят и девчонок» - прокомментировала последние события Злата.
Также артистка напомнила о своем отпуске и подметила, что сейчас живет недалеко «условно» от места, где размещена база НАТО. Каждый день и каждую ночь тренируются истребители.
«Представляю, что там тренируются наши военные!» - добавляет Злата.
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По завершении серии концертов и выступлений в разных городах, Огневич также решила немного отдохнуть.
«Уже есть много планов на октябрь и не только! Впервые за семь месяцев сплошных поездок, проектов, благотворительных сборов и других полезных активностей! Нужно время на себя. Хочу завершить демо новых песен, подумать над альбомом, найти инструмент и позаниматься!» - поделилась Злата.
Напомним, что Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.