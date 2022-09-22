Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни активно гастролювала світом із концертами на підтримку України, а нещодавно повернулася додому до Києва, поділилася у своєму Instagram потужним відео. Як виявилося, Оля спочатку з глузуванням, а потім із гнівом звернулася до російських матусь, які вийшли на протести проти мобілізації, яку напередодні оголосив путін.

Так, на початку ролику Оля показала російських мітингувальників, які скандують: "Життя нашим дітям". А потім почала їх їдко висміювати та кривлятися. І далі зірка у своєму зверненні почала з глузуванням питати у росіян, а чого ж вони мовчали сім місяців, і чому змогли вийти на вулиці тільки коли з торкнулося це особисто, коли під загрозою опинилися чи не всі чоловіки.

"А наших дітей вам шкода не було? А нашим дітям життя було не потрібне? Ви спокійно сім місяців спостерігали, як летять на нас бомби, як тисячами гинуть від рук ваших смердючих орків наші мирні люди, наші діти, наші люди похилого віку. плоди свого довбаного мовчання", - гнівно звернулася до росіян Оля.

У підписі до публікації вона написала: "Загальна могилізація!" А шанувальники лише підтримали позицію Полякової у коментарях.

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