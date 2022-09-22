Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар візвітував, що йому вдалося зробити за останні місяці.
"Там я виконую такі місії: - показую українську кухню світу, - заручаюсь підтримкою важливих людей у гастросвіті, бо це також важливий культурний фронт, - збираю кошти для України", — пояснює Клопотенко.
"Мастер Шеф" не має змоги збирати міліони доларів, бо працює не з меценатами, а з пересічними людьми, які мають стати споживачами української їжі в майбутньому. З країн, що вже дізналися через роботу Клопотенка про українську кухню та скуштували її: Іспанія, Швейцарія, Чехія, Бельгія, Австрія, Німеччина, Франція, Норвегія, Польща, Люксембург.
"На всі гроші, які отримуємо, закуповуємо продукти для людей на деокупованих територіях, на решту купили авто. Набори складаються зі спеціально розроблених страв. Для прикладу: там є український куліш, це дуже важлива річ і про це пізніше. Наша ціль: 10 тон їжі. Вже на 70% її виконали", — розповідає Євген.
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