Звезда шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, начиная с мая, бывает за границей по 7 дней в месяц.

В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар сделал отчет, что ему удалось сделать за последние месяцы.

"Там я выполняю следующие миссии: - показываю украинскую кухню миру, - заручаюсь поддержкой важных людей в гастромире, потому что это также важный культурный фронт, - собираю средства для Украины", - объясняет Клопотенко.

"Мастер Шеф" не имеет возможности собирать миллионы долларов, потому что работает не с меценатами, а с рядовыми людьми, которые должны стать потребителями украинской еды в будущем. Из стран, которые узнали через работу Клопотенко об украинской кухне и попробовали ее: Испания, Швейцария, Чехия, Бельгия, Австрия, Германия, Франция, Норвегия, Польша, Люксембург.

"На все деньги, которые получаем, закупаем продукты для людей на деоккупированных территориях, на сдачу купили авто. Наборы состоят из специально разработанных блюд. Для примера: там есть украинский кулиш, это очень важная вещь и об этом позже. Наша цель: 10 тонн еды. Уже на 70% ее выполнили", - рассказывает Евгений.

Популярная украинская певица, героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич сразу же отреагировала на публикацию Клопотенко, оставив в комментариях просто "❤️".

Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.

Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.

Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко раскрыл два рецепта, которые хоть как-то скрасят лето.