Як повідомляє Politeka.net , популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко раніше зізналася, що була змушена піти до медичного центру на обстеження. У своїх Інста-сторіс вона показала фото пластиру на руці, чим чимало стривожила фанатів.

Тепер Денисенко пояснила, чому звернулася до лікарні.

Як виявилось, аналізи вона здавала тиждень тому, проте результати актрисі зовсім не сподобалися. Знаменитість зізналася, що стан її здоров'я дуже погіршився і натякнула, що має проблеми з харчуванням. Це одна із причин, чому у неї погіршилося самопочуття.

«Мені не можна забувати їсти. І не робити великих перерв між прийомами їжі, а я це робила. Постійно», - розповіла артистка і додала, що тепер буде уважніше ставитися до свого харчування.

«Жру тепер на ходу», - повідомила Денисенко і показала картонну коробку із сосискою та смаженою картоплею всередині.

Нагадаємо, що засмучена зірка "Кріпосної" Денисенко поскаржилася своїй кумі Мішиній на неприємності.

Як повідомляла Politeka, Денисенко зізналася, що допомагає вгамувати негативні емоції поки чоловік служить.

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