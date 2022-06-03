Як повідомляє Politeka.net, українська актриса і зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко повернулася до Києва і ціни в магазинах її неприємно здивували. Крім того вона розповіла скільки коштує її реклама в Instagram.

Вона також зізналася в інтерв'ю тележурналістці Аліні Доротюк для її YouTube-каналу, що до війни разом з чоловіком, актором Андрієм Фединчиком, який зараз служить у ЗСУ, планували купити будинок, але тепер це питання відкладено на невизначений час.

"Ми збиралися купити будинок до війни. Збирати гроші. Є заощадження. У Києві ціни неймовірні на продукти. Раніше я на цінники взагалі не дивилася. Ми багато працювали і могли собі дозволити не дивитися на ціни в супермаркеті. А тепер, я нічого начебто не взяла, а заплатила стільки ж, коли багато всього купувала", — прокоментувала актриса.

Наталка Денисенко ще розповіла, скільки коштує її реклама в Instagram під час війни.

"Зараз я максимально скинула ціни, але якщо у брендів немає грошей, щоб платити блогеру, то я робила рекламу безкоштовно. Намагаюся підтримувати наші бренди на благодійній основі. По-різному зараз. За час війни найбільший мій заробіток в Instagram це було 10 тисяч гривень за публікацію", — розповіла актриса.

Нагадаємо, що засмучена зірка "Кріпосної" Денисенко поскаржилася своїй кумі Мішиній на неприємності.

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