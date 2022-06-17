Відомий актор Андрій Фединчик вступив до лав ЗСУ. Його дружина українська актриса і зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко розповіла в інтерв'ю ТСН, що допомагає їй вгамувати негативні емоції поки чоловік служить в ЗСУ.

За словами Наталки, вона дуже переживає за свого чоловіка. Втім, перше, що їй допомагає відволіктися і триматися в тонусі – 4,5-річний синочок Андрійко.

"Він дуже чутливий. Навіть, коли я там засмучуюся через новини або ще чогось, він все це бачить, відчуває і розуміє. Тому я завжди стежу за своїм станом. Я воджу його гуляти, намагаюся відволікати, наприклад малюванням. Дитина - це, звичайно, те, що найбільше допомагає триматися, тому що діти - наше майбутнє", - поділилася Наталка Денисенко.

Також зірка зазначила, що її відволікає спілкування з близькими і підписниками в Instagram, а також молитви і віра в нашу перемогу.

"Зрозуміти, що ти не один... я іноді їх підтримую і вони мене. Це дуже допомагає... Дуже багато хороших справ я можу зробити завдяки соцмережам", - додала Наталка Денисенко.

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