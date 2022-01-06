Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram українська акторка, героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина опублікувала відео зі своєю кумою Наталкою Денисенко, яка зіграла в популярному серіалі "Кріпосна".

Засмучена Денисенко жалілася Мішиній на велику подряпину, яка з'явилася на її сумочці від дорого бренду Крістіан Діор.

"Ну он дивися подряпина величезна і де я її зробила - не знаю. Ну Крістіан Діор, розумієш? Ну і як я тепер буду ходити з такою сумкую подряпаною. Ну мені шкода", - сказала засмучена Денисенко.

Мішина намагалася заспокоїти подругу.

"Ну що ти сумуєш, моя маленька? Ти знаєш, ти всім Крістіанам Крістіан Діор. Не засмучуйся", - сказала Ксенія.

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