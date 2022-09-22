Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса и звезда сериала "Кріпосна" Наталка Денисенко ранее призналась, что была вынуждена пойти в медицинский центр на обследование. В своих Инста-сторис она показала фото пластыря на руке, чем не мало встревожила фанатов.

Теперь же Денисенко объяснила, почему обратилась в больницу.

Как оказалось, анализы она сдавала неделю назад, однако результаты актрисе совсем не понравились. Знаменитость призналась, что состояние ее здоровья очень ухудшилось и намекнула, что испытывает проблемы с питанием. Это одна из причин, почему у нее ухудшилось самочувствие.

«Мне нельзя забывать есть. И не делать большие перерывы между приемами пищи, а я это делала. Постоянно», - рассказала артистка и добавила, что теперь будет более внимательно относится к своему питанию.

«Жру теперь на ходу», - сообщила Денисенко и показала картонную коробку с сосиской и жареной картошкой внутри.

Напомним, что расстроенная звезда "Крепостной" Денисенко пожаловалась своей куме Мишиной на неприятность.

Как сообщала Politeka, Денисенко призналась, что помогает унять негативные эмоции пока муж служит.

Также Politeka писала, что Денисенко раскрыла свой заработок блогера, эксклюзивные данные.