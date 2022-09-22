19-річна дочка актриси Ольги Сумської та актора Віталія Борисюка Ганна зізналася, чи спілкується зі своєю старшої сестрою Тонею, яка живе в рф.

Донька зіркового подружжя дала інтерв'ю ЖВЛ, в якому чесно розповіла про стосунки зі своєю старшою сестрою Антоніною Паперною, яка з чоловіком та дітьми залишилася жити в Москві та не зробила жодної заяви щодо повномасштабної війни рф проти України.



В дитинстві Ганна з сестрою жили в одній кімнаті й були справді близькими. Тому переїзд сестри до росії, де вона навчалася та згодом вийшла заміж, для Борисюк став великим стресом. Вона усвідомлювала, що їй не буде вистачати підтримки Тоні.

"Було дуже боляче прощатися з нею. Розуміючи, що все. Далі ти сама. Я пам'ятаю, як я вибігала тоді на вулицю, коли вона відлітала зранку в Москву. Я вибігала в піжамі: "Тоню, залишайся!", - пригадує донька Сумської.

Зараз Анна Борисюк дотримується такої ж думки про сестру, як і її зіркова мама, тому не засуджує Антоніну. Сама Ольга Сумська виправдовує старшу доньку тим, що в росії за висловлювання на підтримку України можуть почати переслідування.

"Зараз не вистачає її уваги, якогось теплого слова. Хочеться бути близькими людьми і назавжди це зберегти. Допомагати одне одному. І радіти, як мінімум", — зізнається дівчина.

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