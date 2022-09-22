19-летняя дочь актрисы Ольги Сумской и актера Виталия Борисюка Анна призналась, общается ли со своей старшей сестрой Тоней, живущей в рф.

Дочь звездных супругов дала интервью ЖВЛ, в котором честно рассказала об отношениях со своей старшей сестрой Антониной Паперной, которая с мужем и детьми осталась жить в Москве и не сделала никакого заявления о полномасштабной войне россии против Украины.



В детстве Анна с сестрой жили в одной комнате и действительно были близкими. Поэтому переезд сестры в рф, где она училась и похже вышла замуж, для Борисюк стал большим стрессом. Она понимала, что ей не будет хватать поддержки Тони.

"Было очень больно прощаться с ней. Понимая, что все. Дальше ты сама. Я помню, как я выбегала тогда на улицу, когда она улетала утром в Москву. Я выбегала в пижаме: "Тоня, оставайся!", - вспоминает дочь Сумской.

Сейчас Анна Борисюк придерживается такого же мнения о сестре, как и ее звездная мама, поэтому не осуждает Антонину. Сама Ольга Сумская оправдывает старшую дочь тем, что в россии за высказывания в поддержку Украины могут начать преследование.

"Сейчас не хватает ее внимания, какого-нибудь теплого слова. Хочется быть близкими людьми и навсегда это сохранить. Помогать друг другу. И радоваться, как минимум", — признается девушка.

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