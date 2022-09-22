Артистка Злата Огневич також зізналася, що емоційні гойдалки останнім часом часто присутні у її житті.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Злата Огневич дає благодійні концерти та займається волонтерством. Крім того, вона активно веде свою сторінку до Instagram, де спілкується з підписниками. Артистка кілька годин тому відповіла на цікаві запитання користувачів мережі.

На цей раз вона вирішила поділитися особистим і розповісти, щоб вона сказала собі маленькою.

"Я б сказала: "Дивися, мала, тебе чекають дуже цікаві та бурхливі часи. Але ніколи не дозволяй, щоб туга та смуток брали над тобою гору", - зізналася Злата Огневич.

Артистка також зізналася, що емоційні гойдалки останнім часом часто присутні в її житті, але співачка знайшла для себе найкращий спосіб, щоб з ними впоратися.

"Гори, природа я інтроверт і цим сказано все. Цього року була Говерла, але я хочу підвищити складність та висоту, планую наступний похід за кордоном", - зізналася Злата Огневич.

Також Злата Огневич розповіла, що найцінніше для неї - це життя і вона ніколи не втомлюється дякувати за це.

"Життя, за яке щодня борються ЗСУ. І я не забуваю їм за це дякувати", - додала співачка.

Нагадаємо, що Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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