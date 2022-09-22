Артистка Злата Огневич также призналась, что эмоциональные качели в последнее время часто присутствуют в ее жизни.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич дает благотворительные концерты и занимается волонтерством. Кроме того, она активно ведет свою страницу в Instagram, где общается с подписчиками. Артистка несколько часов назад ответила на интересные вопросы пользователей сети.

В этот раз она решила поделится личным и рассказать, чтобы она сказала себе маленькой.

"Я бы сказала: "Смотри, малая, тебя ждут очень интересные и бурные времена. Но никогда не позволяй, чтобы тоска и печаль брали над тобой верх", - призналась Злата Огневич.

Артистка также призналась, что эмоциональные качели в последнее время часто присутствуют в ее жизни, но певица нашла для себя лучший способ, чтобы с ними справиться.

"Горы, природа я интроверт и этим сказано все. В этом году была Говерла, но я хочу повысить сложность и высоту, планирую следующий поход за границей", - призналась она.

Также Злата Огневич рассказала, что самое ценное для нее - это жизнь и она никогда не устает благодарить за это.

"Жизнь, з которую каждый день борются ВСУ. И я не забываю их за это благодарить", - добавила певица.

Напомним, что Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.