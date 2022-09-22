Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич дает благотворительные концерты и занимается волонтерством. Кроме того, она активно ведет свою страницу в Instagram, где общается с подписчиками. Артистка несколько часов назад ответила на интересные вопросы пользователей сети.
В этот раз она решила поделится личным и рассказать, чтобы она сказала себе маленькой.
"Я бы сказала: "Смотри, малая, тебя ждут очень интересные и бурные времена. Но никогда не позволяй, чтобы тоска и печаль брали над тобой верх", - призналась Злата Огневич.
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Артистка также призналась, что эмоциональные качели в последнее время часто присутствуют в ее жизни, но певица нашла для себя лучший способ, чтобы с ними справиться.
"Горы, природа я интроверт и этим сказано все. В этом году была Говерла, но я хочу повысить сложность и высоту, планирую следующий поход за границей", - призналась она.
Также Злата Огневич рассказала, что самое ценное для нее - это жизнь и она никогда не устает благодарить за это.
"Жизнь, з которую каждый день борются ВСУ. И я не забываю их за это благодарить", - добавила певица.
Напомним, что Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.