Відома українська співачка та продюсерка Наталія Могилевська продовжує гастролювати Україною зі своєю моновиставою "Я вдома".

Цього разу на сторінці в Instagram артистка розмістила фото, зроблене після виступу. В кадрі засвітилися відомі українці, які, зокрема, займалися організацією грандіозного концерту на честь минулорічного Дня Незалежності.

"Вчора до мене на виставу приходили мої друзі – творці найкрутішого Дня Незалежності України! 💙💛Продюсер та мій друг - Сергій Перман. Чарівна та прекрасна Катя Царик - режисерка багатьох концертів та шоу. Женя Тимохін, режисер, з яким ми дуже багато співпрацювали ще за часів "Фабрики зірок". Оля Семьошкіна - постановник моєї вистави "Я вдома". Друзі мої, дякую за відгуки, за теплі слова 🙌🏻Дякую за щастя та радість працювати разом з вами!", — пише Могилевська.

"Наталія Олексіївна, прекрасна та своєчасна моно вистава ! Дякую величезне і за запрошення, і за сльози ❤️", — одразу відповів співачці у коментарях Перман.

Шанувальники також підтримали Могилевську: "Ви найкращі❤️", "На жаль, не мою можливості побачити вживу, а по відгукам розумію, шо прекрасний моно спектакль!)", "Які Ви всі Гарні!!!".

Співачка не змогла також оминути увагою новину про обмін полоненими, розмістивши відео перших хвилин після повернення українських захисників.

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