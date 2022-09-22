В этот раз на странице в Instagram артистка разместила фото, сделанное после выступления. В кадре засветились известные украинцы, в частности, занимавшиеся организацией грандиозного концерта в честь прошлогоднего Дня Независимости.
"Вчера ко мне на спектакль приходили мои друзья – создатели крутейшего Дня Независимости Украины! 💙💛Продюсер и мой друг - Сергей Перман. Очаровательная и прекрасная Катя Царик - режиссер многих концертов и шоу. Женя Тимохин, режиссер, с которым мы очень много сотрудничали еще во времена "Фабрики звезд". Оля Семешкина - постановщик моего спектакля "Я дома". Друзья мои, спасибо за отзывы, за теплые слова 🙌🏻Спасибо за счастье и радость работать вместе с вами!", - пишет Могилевская.
"Наталья Алексеевна, прекрасный и своевременный моноспектакль! Спасибо огромное и за приглашение, и за слезы ❤️", — сразу ответил певице в комментариях Перман.
Поклонники также поддержали Могилевскую: "Вы лучшие❤️", "К сожалению, не мою возможности увидеть вживую, а по отзывам понимаю, что прекрасный моно спектакль!)", "Какие Вы все красивые!!!".
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Певица не смогла также обойти вниманием новость об обмене пленными, разместив видео первых минут по возвращении украинских защитников.
Напомним, Наталья Могилевская рассказала о новой инициативе и замахнулась на большую сумму.
Как Politeka сообщала, взволнованная Могилевская удивила видом.
Также Politeka писала, что Наталья Могилевская показала закулисные кадры из метро, где награждали легендарных украинцев.