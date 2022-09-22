Известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская продолжает гастролировать по Украине со своим моноспектаклем "Я дома".

В этот раз на странице в Instagram артистка разместила фото, сделанное после выступления. В кадре засветились известные украинцы, в частности, занимавшиеся организацией грандиозного концерта в честь прошлогоднего Дня Независимости.

"Вчера ко мне на спектакль приходили мои друзья – создатели крутейшего Дня Независимости Украины! 💙💛Продюсер и мой друг - Сергей Перман. Очаровательная и прекрасная Катя Царик - режиссер многих концертов и шоу. Женя Тимохин, режиссер, с которым мы очень много сотрудничали еще во времена "Фабрики звезд". Оля Семешкина - постановщик моего спектакля "Я дома". Друзья мои, спасибо за отзывы, за теплые слова 🙌🏻Спасибо за счастье и радость работать вместе с вами!", - пишет Могилевская.

"Наталья Алексеевна, прекрасный и своевременный моноспектакль! Спасибо огромное и за приглашение, и за слезы ❤️", — сразу ответил певице в комментариях Перман.

Поклонники также поддержали Могилевскую: "Вы лучшие❤️", "К сожалению, не мою возможности увидеть вживую, а по отзывам понимаю, что прекрасный моно спектакль!)", "Какие Вы все красивые!!!".

Певица не смогла также обойти вниманием новость об обмене пленными, разместив видео первых минут по возвращении украинских защитников.

Напомним, Наталья Могилевская рассказала о новой инициативе и замахнулась на большую сумму.

Как Politeka сообщала, взволнованная Могилевская удивила видом.

Также Politeka писала, что Наталья Могилевская показала закулисные кадры из метро, где награждали легендарных украинцев.