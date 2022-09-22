Як повідомляє Politeka.net , солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька є володаркою розкішних пишних форм і анітрохи цього не соромиться. Вона часто ділиться з шанувальниками спокусливими кадрами і отримує безліч компліментів на свою адресу.
Тепер фронтвумен виклала у своєму instagram-сторіс селфі зі спортзалу.
Олександра продемонструвала своїм шанувальникам, як займається на біговій доріжці під час тренування.
"Трішки треба. Знову порожня зала", - підписала фотографію солістка KAZKA.
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Варто сказати, що під час участі у шоу "Танці із зірками" Алексанлра Зарицька скинула 20 кілограм. А потім, продовжуючи тренуватися ще 10. У своїх інтерв'ю артистка говорила, що хоче підтримувати форму та продовжувати худнути далі.
Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька у всьому чорному пригорнула до себе важливий оберег.
Також Politeka писала, що KAZKA після скандального виступу на фестивалі із росіянами показала нове відео.
Як Politeka повідомляла, що KAZKA після жорсткої критики українців засвітилася на фестивалі, де виступатимуть росіяни.