Как сообщает Politeka.net, солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая является обладательницей роскошных пышных форм и ничуть этого не стесняется. Она часто делится с поклонниками соблазнительными кадрами и получает массу комплиментов в свой адрес.
Теперь же фронтвумен выложила в своем instagram-сторис селфи из спортзала.
Александра продемонстрировала своим поклонникам, как занимается на беговой дорожке во время тренировки.
"Немножко надо. Снова пустой зал", - подписала фотографию солистка KAZKA.
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Стоит сказать, что во время участия в шоу "Танцы со звездами" Алексанлра Зарицкая сбросила 20 килограмм. А потом, продолжая тренироваться еще 10. В своих интервью артистка говорила, что хочет поддерживать форму и продолжать худеть дальше.
Напомним, солистка KAZKA Зарицкая во всем черном прижала к себе важный оберег.
Также Politeka писала, что KAZKA после скандального выступления на фестивале с россиянами показала новое видео.
Как Politeka сообщала, что KAZKA после жесткой критики украинцев засветилась на фестивале, где выступят русские.