Модель, ведуча та співачка Даша Астаф'єва з першого дня повномасштабної війни почала займатися волонтерством, готувала обіди для всіх, хто цього потребував. Наразі телезірка створює нові україномовні проекти.

В інтерв'ю програмі "Ранок Вдома" вона висловилася про чоловіків, які намагалися таємно втекти з країни.

Вона наголосила, що вона злилася на тих, хто втік. При цьому артистка наголосила, що це не стосується чоловіків-інвалідів чи тих, хто має багато дітей.

"Я спочатку дуже злилася на тих, хто поїхав. Це не стосується тих, багатодітних батьків, хто беріг своїх дітей. Це не стосується жінок, які не можуть себе захистити. Але я досі дуже злюся на чоловіків, які ховалися, платили гроші і поїхали. Це, звичайно, сором, який йтиме з ними нога в ногу до кінця життя. Я не знаю, як ці чоловіки повертатимуться", - сказала Даша Астаф'єва .

Даша Астаф'єва також зізналася, що зробить після нашої перемоги та закінчення війни.

"Ось усі зараз за кордоном і мріють повернутися. Я дуже люблю свою країну, але, мабуть, я поїду на захід країни і трохи відпочину. Я не хочу залишати Україну, але мені буде дуже важко бачити людей, які приїдуть і будуть тут вішати собі медалі. Тож, щоб не бити нікому морду, мені здається, я поїду, щоб цього не бачити", - додала співачка.

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.