Модель, ведущая и певица Даша Астафьева с первого дня полномасштабной войны начала заниматься волонтерством, готовила обеды для всех, кто в этом нуждался. Сейчас телезвезда создает новые украиноязычные проекты.

В интервью программе "Ранок Вдома" она высказалась о мужчинах, которые пытались тайно сбежать из страны.

Она отметила, что она злилась на тех, кто сбежал. При этом артистка подчеркнула, что это не касается мужчин-инвалидов или тех, у кого много детей.

"Я поначалу очень злилась на уехавших. Это не касается тех, многодетных отцов, кто берег своих детей. Это не касается женщин, которые не могут себя защитить. Но я до сих пор очень злюсь на мужчин, которые прятались, платили деньги и уехали. Это, конечно, стыд, который будет идти с ними нога в ногу до конца жизни. Я не знаю, как эти мужчины будут возвращаться", - сказала Даша Астафьева.

Даша Астафьева также призналась, что сделает после нашей победы и окончания войны.

"Вот все сейчас за границей и мечтают вернуться. Я очень люблю свою страну, но, пожалуй, я поеду на запад страны и немного отдохну. Я не хочу оставлять Украину, но мне будет очень тяжело видеть людей, которые приедут и будут здесь вешать себе медали. Так что, чтобы не бить никому морду, мне кажется, я поеду, чтобы этого не видеть", - добавила певица.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.