Анна Трінчер напередодні весілля в дуеті з нареченим Олександром Волошиним заспівала про своє кохання.

Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня збирається розписатися та стати дружиною блогера Олександра Волошина, запрем'єрила їхній спільний трек під назвою "Лише ти і я".

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила фрагмент lyric-відео на нову пісню, до якого ввійшли дитячі фото Трінчер та Волошина, а також кадри з їхніх заручин.

"А я вже зовсім скоро стану офіційно дружиною, тому досить і вам відкладати все на потім. Беріть свою кохану, робіть їй пропозицію і в РАЦС, якщо саме так відчуває ваше сердце!", — наголосила Ганна.

Шанувальники в коментарях радіють за зіркову пару, але різко критикують вокальні дані Волошина: "Хто Волошину дозволив співати 🤦‍♀️ні слуху, ні голосу, одні ефекти, "У Волошина зовсім відсутні вокальні дані та вміння співати !Навіщо лізти в ту сферу, в якій ти не маєш ні знань потрібних, ні даних для цього", "Дуже гарна пісня ! Можна співати дуєтом по життю і на сцені", "Боже, ці фото, це так зворушливо 🥺".

Зазначимо, минулої зими Анна прийняла пропозицію та стала нареченою Олександра Волошина. Пара планувала пишне весілля цього літа, проте повномасштабне вторгнення рф внесло свої корективи. Тепер Трінчер та її обранець вирішили просто розписатися у колі близьких і вже призначили дату – 24 вересня.

Нагадаємо, Анна Трінчер чесно зізналася, скільки витратила грошей на весілля.

Як повідомляла Politeka, біда трапилася з Анною Трінчер напередодні весілля.

Також Politeka писала, Трінчер у сукні зі сміливими вирізами влаштувала ціле шоу в метро.