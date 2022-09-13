Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер зізналася, що після весілля не поїде у медовий місяць зі своїм коханим Олександром Волошиним. Справа в тому, що на блогерку чекають відразу дві операції. Про це вона повідомила у своїх Інста-сторіз.

"Після розпису на мене чекають дві операції", - розповіла вона, при цьому не уточнила, чому змушена звернутися до медиків.

"Я розумію, що два місяці буде дуже складно. І, чесно, не знаю, як налаштуватися на це. Все моє життя – це дуже шалений темп. Я не уявляю себе без роботи, не пам'ятаю себе без роботи. Але коли є операції, у тебе фізично не виходить так працювати, як ти це робиш щодня", – розповіла знаменитість.

Раніше ми писали, останні кілька днів дошкуляють шанувальники. Вона поділилася фотографією фрагмента своєї весільної сукні – вбрання співачка обрала жовте. Фанати просять Трінчер змінити вибір, тому що жовтий колір – до розлуки. Сама знаменитість переконана, що це її ідеальна сукня, і міняти вона нічого не буде. Навіть незважаючи на те, що нареченому жовте плаття теж не сподобалося.

Нагадаємо, Трінчер у сльозах розповіла про зіпсовані будні через свою алергію.

А ще Politeka повідомляла, що Трінчер у мереживній піжамі блиснула результатами пластичної операції.

Також Politeka писала, що Трінчер у крихітному топіку хизнулася "новенькими" формами після пластики.