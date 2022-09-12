Популярна українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер, яка всіляко привертає увагу до себе завдяки фото та відео, вирішила показати цікаве в Інстаграм. Цього разу Трінчер похвалилася незвичним для себе виступом у метро.
Як відомо, через дії окупантів наші міста часто зазнають обстрілів та артисти, щоб підтримати українців, виступають прямо в метро. Іноді зірки влаштовують цілі концерти, щоб потішити громадян.
Анна Трінчер приєдналася до виступів і яскраво навіть здивувала фанатів. Жовто-блакитна сукня у стилі нашого прапора привертала увагу до себе. Незважаючи на холодну погоду, Анна вирішила вийти на імпровізовану сцену так.
"Це було дуже холодно, кайфово та романтично одночасно" - висловилася Ганна.
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Також молода артистка поділилася нескромним відео для реклами одягу, в якому розійшлася не на жарт.
"Так, зайшла почитати коментарі, а тут одне оголошення", "Гарно то як", "Дуже красиво", "Треба було українську версію цієї пісні використовувати", "Що ти з собою зробила?" -Пишуть в мережі.
Нагадаємо, Джамала на паркеті польських "Танців із зірками" розповіла, кому присвятила свій виступ: відео.
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