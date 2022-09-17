Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, яка стала популярною завдяки серіалу "Школа", де зіграла Нату. У зірки є наречений – відомий блогер Олександр Волошин. Зірка нещодавно повідомила, що незабаром пара офіційно оформить стосунки. І що ближче дата, то більше запитань у фанатів. Анна вирішила відповісти на деякі з них у своєму блозі.
"Бюджет", - запитав фанат у сторіс Інстаграм.
"ЗАГС, оформлення шлюбу: 6-7 000 гривень.
Сукня: 15-25 000 гривень
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Ресторан на 14 осіб з їжею та алко: 30 000 гривень
Костюм чоловіка: 15-25 000 гривень
Перстні: близько 50-60 000 гривень з діамантами
Фотограф/відеограф: 10-20 тисяч гривень", - написала зірка.
Повідомлялося, що весільна церемонія Трінчер зірвана, наречена крізь сльози повідомила деталі
А ще Politeka повідомляла, що Трінчер перед весіллям блиснула пружними принадами.
Також Politeka писала, що Трінчер у сукні зі сміливими вирізами влаштувала ціле шоу у метро