Анна Тринчер накануне свадьбы в дуэте с женихом Александром Волошиным спела о своей любви.

Популярная украинская певица, актриса и блоггер Анна Тринчер, которая 24 сентября собирается расписаться и стать женой блоггера Александра Волошина, представила их совместный трек под названием "Только ты и я".

В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила фрагмент lyric-видео на новую песню, в которое вошли детские фото Тринчер и Волошина, а также кадры их помолвки.

"А я уже совсем скоро стану официально женой, поэтому хватит и вам откладывать все на потом. Берите свою любимую, делайте ей предложение и в ЗАГС, если именно так чувствует ваше сердце!", - подчеркнула Анна.

Поклонники в комментариях радуются за звездную пару, но резко критикуют вокальные данные Волошина: "Кто Волошину разрешил петь 🤦‍♀️ни слуха, ни голоса, одни эффекты, "У Волошина совсем отсутствуют вокальные данные и умение петь !Зачем лезть в ту сферу, в которой нет ни знаний нужных, ни данных для этого", "Очень хорошая песня! Можно петь дуетом по жизни и на сцене", "Боже, эти фото, это так трогательно 🥺".

Отметим, прошлой зимой Анна приняла предложение и стала невестой Александра Волошина. Пара планировала пышную свадьбу этим летом, однако полномасштабное вторжение рф внесло свои коррективы. Теперь Тринчер и ее избранник решили просто расписаться в кругу близких и уже назначили дату – 24 сентября.

Напомним, Анна Тринчер честно призналась, сколько потратила денег на свадьбу.

Как сообщала Politeka, беда случилась с Анной Тринчер накануне свадьбы.

Также Politeka писала, Тринчер в платье со смелыми вырезами устроила целое шоу в метро.