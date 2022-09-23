Як повідомляє Politeka.net , Володимир Дантес розлучився з Надією Дорофєєвою ще на початку вторгнення Росії, пара вирішила розлучитися і повідомила про це лише через кілька місяців. Після цього Надя заявила про стосунки з Михайлом Кацуріним, а Володимир – з його екс-дружиною.

Таким чином пара привернула до свого стану ще більше уваги, вражаючи фанатів не лише новинами, а й поведінкою.

Проте артист продовжує активно показувати в соціальних мережах своє життя та вражати витівками. На цей раз Володимир Дантес захопив публіку милим відео з Дашею Кацуріною.

Він їздив Європою, а тепер повернувся до України. Приїхав він не один, а до компанії своєї дівчини Даші Кацуріної. З камерою Дантес застав дівчину зненацька і з розпатланим волоссям, тому вона попросила зробити інший ролик, але артист вирішив показати фанатам обидва ролики, які в результаті встиг відзняти.

"Вона сама просила ще раз" - з гумором помітив Дантес.

Схоже, Вова знайшов собі нове заняття після розлучення із зірковою дружиною та почав знімати власне шоу. Так, він розкрив деякі подробиці майбутньої прем'єри та показав кумедні кадри зі зйомок. За словами артиста, у зйомках цього шоу брала участь практично та сама команда, яка займалася й іншим його проектом.

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