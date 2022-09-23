Как сообщает Politeka.net, Владимир Дантес расстался с Надей Дорофеевой еще в начале вторжения рф, пара решила развестись и сообщила об этом лишь спустя несколько месяцев. После этого Надя заявила об отношениях с Михаилом Кацуриным, а Владимир - с его экс-женой.

Таким образом пара привлекла к своему положению еще больше внимания, поражая фанатов не только новостями, но и поведением.

Тем не менее, артист продолжает активно показывать в социальных сетях свою жизнь и впечатлять выходками. В этот раз Владимир Дантес восхитил публику милым видео с Дашей Кацуриной

Он ездил по Европе, а теперь вернулся в Украину. Приехал он не один, а в компании своей девушки Даши Кацуриной. С камерой Дантес застал девушку врасплох и с растрепанными волосами, поэтому она попросила сделать другой ролик, но артист решил показать фанатам оба ролика, которые в итоге успел отснять.

"Она сама просила еще раз" - с юмором подметил Дантес.

Похоже, Вова нашел себе новое занятие после развода со звездной женой и начал снимать собственное шоу. Так, он раскрыл некоторые подробности будущей премьеры и показал забавные кадры со съемок. По словам артиста, в съемках этого шоу принимала участия практически та же команда, которая занималась и другим его проектом.

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Как сообщала Politeka, "Обожаю это чувство": экс-жена Потапа Горовая в теплой кофте с капюшоном показала фото у моря.

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