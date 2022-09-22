Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та хвалиться життям у чоловіка. Наразі Віктор Павлик провів благодійний виступ, на якому засвітився разом із шанувальниками дівчини та популярним ведучим Юрієм Горбуновим.
Катерина зауважила, що її чоловік співав у шпиталі для військових.
«Привіт усім шанувальникам моєї Каті, зробили сьогодні дуже гарну справу!» – каже Віктор.
Юрій Горбунов приєднався: «Настільки близьке мені ім'я Катя до серця, що я навіть не знаю, куди ближче це може бути. Тобі, Катерино, пощастило зі своїм чоловіком, як моєї зі мною! Чоловік твій у надійних руках, разом робимо важливу справу!» – з гумором помітив Юрій.
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Катерина підтримала: «Пощастило не те слово!».
Також четверта дружина Віктора Павлика Катя Репяхова, яка молодша за свого чоловіка на 28 років, докладно розповідає про своє життя і не втрачає жодної події.
Останнім часом Катя залишилася сама "на господарстві", з роботою в магазині одягу та маленьким сином. Її чоловік Віктор Павлик у цей час перебуває в Америці, виступає на концертах на підтримку земляків.
Але тепер вона повідомила, що чоловік нарешті повертається до Києва, тому молода дружина вирішила упорядкувати квартиру до його приїзду.
Нагадаємо, молода дружина Павлика опинилася в епіцентрі страшного НП у Києві, вогонь охопив квартиру: кадри
Як повідомляла Politeka, Павлик влаштував несподіваний сюрприз для молодої дружини просто на робочому місці.
Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розповіла, як з неї з чоловіком знущалися.