Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова показала, чим займається її чоловік, доки вона вдома з дитиною.

Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та хвалиться життям у чоловіка. Наразі Віктор Павлик провів благодійний виступ, на якому засвітився разом із шанувальниками дівчини та популярним ведучим Юрієм Горбуновим.

Катерина зауважила, що її чоловік співав у шпиталі для військових.

«Привіт усім шанувальникам моєї Каті, зробили сьогодні дуже гарну справу!» – каже Віктор.

Юрій Горбунов приєднався: «Настільки близьке мені ім'я Катя до серця, що я навіть не знаю, куди ближче це може бути. Тобі, Катерино, пощастило зі своїм чоловіком, як моєї зі мною! Чоловік твій у надійних руках, разом робимо важливу справу!» – з гумором помітив Юрій.

Катерина підтримала: «Пощастило не те слово!».

Також четверта дружина Віктора Павлика Катя Репяхова, яка молодша за свого чоловіка на 28 років, докладно розповідає про своє життя і не втрачає жодної події.

Останнім часом Катя залишилася сама "на господарстві", з роботою в магазині одягу та маленьким сином. Її чоловік Віктор Павлик у цей час перебуває в Америці, виступає на концертах на підтримку земляків.

Але тепер вона повідомила, що чоловік нарешті повертається до Києва, тому молода дружина вирішила упорядкувати квартиру до його приїзду.

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Як повідомляла Politeka, Павлик влаштував несподіваний сюрприз для молодої дружини просто на робочому місці.

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