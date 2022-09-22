Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и хвастается жизнью в мужем. Сейчас Виктор Павлик провел благотворительное выступление, на котором засветился вместе с поклонниками девушки и популярным ведущим Юрием Горбуновым.
Катерина подметила, что ее супруг пел в госпитале для военных.
«Привет всем поклонникам моей Кати, сделали сегодня очень хорошее дело!» - говорит Виктор.
Юрий Горбунов присоединился: «Настолько близкое мне имя Катя к сердцу, что я даже не знаю, куда ближе это может быть. Тебе, Катерина, повезло со своим мужем, как моей со мной! Муж твой в надежных руках, вместе делаем важное дело!» - с юмором подметил Юрий.
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Катерина поддержала: «Повезло не то слово!».
Также четвертая жена Виктора Павлика Катя Репяхова, которая моложе своего супруга на 28 лет, подробно рассказывает о своей жизни и не упускает ни одного события.
В последнее время Катя осталась сама "на хозяйстве", с работой в магазине одежды и маленьким сыном. Её муж Виктор Павлик в это время находится в Америке, выступает на концертах в поддержку земляков.
Но теперь она сообщила, что муж наконец-то возвращается в Киев, поэтому молодая жена решила привести в порядок квартиру к его приезду.
Напомним, молодая жена Павлика оказалась в эпицентре жуткого ЧП в Киеве, огонь охватил квартиру: кадры
Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.