Як пише Politeka.net, у себе на сторінці в Інстаграм артистка показала невеликий ролик, змонтований із протестів у Росії, де люди кричать "життя нашим дітям" і доповнила його кадрами свого емоційного звернення до росіян. Все це відбувається під ритмічну музику та вказує на те, що Оля Полякова готує черговий хіт під назвою "Могілізація".
«Так, нарешті ви вийшли, нарешті ви кричите… Пожинайте плоди свого довбаного мовчання.. А ви поблукайте, думайте, де шматок хліба взяти… готуйте пакети, ласкаво просимо до нас на могилізацію», – каже Полякова.
Українці передчувають черговий шедевр від Королеви ночі.
"Це шедевр",
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"Новий хіт під'їхав 👏👍",
"Оля ти просто молодчинка, 🔥🔥🔥 кайфує Україна ❤️",
"Топчик, чекаємо офіційного треку",
"Що ж за кипиш у рашки!? У них ще навіть ракети не полетіли, а вони вже плачуть! Дивись, які ніжні. Нехай тепер згадають усіх наших загиблих дітей! Закон бумерангу в дії!"
"Це тільки ми, українці, завжди знаходимо вихід із будь-якої ситуації ❤️ і тому Перемога тільки за нами і вже зовсім скоро",
"Ну це мед для вух 🔥🔥🔥", - пишуть у мережі.
Нагадаємо, Єфросиніна та Полякова після жорсткої критики від українців несподівано схаменулися: "Чому ви чинили опір..."
Як повідомляла Politeka, Потап після повернення в Україну нарвався на критику після публікації патріотичного відео.
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