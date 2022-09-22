Украинская певица Оля Полякова хлестко поиздевалась над россиянами, которые слишком поздно опомнились и вышли на протесты против мобилизации в своей стране, артистка готовит новый хит.

Как пишет Politeka.net, у себя на странице в Инстаграм артистка показала небольшой ролик, смонтированный из протестов в рф, где люди кричат "жизнь нашим детям"и дополнила его кадрами своего эмоционального обращения к россиянам. Всё это происходит под ритмичную музыку и указывает на то, что Оля Полякова готовит очередной хит под названием "Могилизация".

«Да , наконец вы вышли, наконец вы орете…Пожинайте плоды своего долбанного молчания.. А вы поскитайтесь, думайте, где кусок хлеба взять…готовьте пакеты, добро пожаловать к нам на могилизацию", - говорит Полякова.

Украинцы в предвкушении очередного шедевра от Королевы ночи.

"Это шедевр",

"Новый хит подъехал 👏👍",

"Оля ты просто молодчинка, 🔥🔥🔥 кайфует Україна ❤️",

"Топчик, ждем официального трека",

"Что же за кипишь в рашки!? В них еще даже ракеты не полетели, а они уже плачут! Смотри, какие нежные. Пусть теперь вспомнят всех наших погибших детей! Закон бумеранга в действии!!!",

"Это только мы, украинцы, всегда находим выход из любой ситуации ❤️ и поэтому Победа только за нами и уже совсем скоро",

"Ну это мед для ушей 🔥🔥🔥", - пишут в сети.

Напомним, Ефросинина и Полякова после жесткой критики от украинцев неожиданно одумались: "Почему вы сопротивлялись..."

Как сообщала Politeka, Потап по возвращении в Украину нарвался на критику после публикации патриотического видео.

Также Politeka писала, что