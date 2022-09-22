Как пишет Politeka.net, у себя на странице в Инстаграм артистка показала небольшой ролик, смонтированный из протестов в рф, где люди кричат "жизнь нашим детям"и дополнила его кадрами своего эмоционального обращения к россиянам. Всё это происходит под ритмичную музыку и указывает на то, что Оля Полякова готовит очередной хит под названием "Могилизация".
«Да , наконец вы вышли, наконец вы орете…Пожинайте плоды своего долбанного молчания.. А вы поскитайтесь, думайте, где кусок хлеба взять…готовьте пакеты, добро пожаловать к нам на могилизацию", - говорит Полякова.
Украинцы в предвкушении очередного шедевра от Королевы ночи.
"Это шедевр",
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"Новый хит подъехал 👏👍",
"Оля ты просто молодчинка, 🔥🔥🔥 кайфует Україна ❤️",
"Топчик, ждем официального трека",
"Что же за кипишь в рашки!? В них еще даже ракеты не полетели, а они уже плачут! Смотри, какие нежные. Пусть теперь вспомнят всех наших погибших детей! Закон бумеранга в действии!!!",
"Это только мы, украинцы, всегда находим выход из любой ситуации ❤️ и поэтому Победа только за нами и уже совсем скоро",
"Ну это мед для ушей 🔥🔥🔥", - пишут в сети.
Напомним, Ефросинина и Полякова после жесткой критики от украинцев неожиданно одумались: "Почему вы сопротивлялись..."
Как сообщала Politeka, Потап по возвращении в Украину нарвался на критику после публикации патриотического видео.
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