Як повідомляє Politeka.net, у середу, 21 вересня, в рамках обміну полоненими було звільнено 215 воїнів-героїв. Серед звільнених 108 захисників "Азовсталі", зокрема й офіцери. У соцмережах українці були неймовірно щасливими, адже багатьох захисників вдалося звільнити з полону.

Знаменитості теж не залишаються осторонь. Телеведучий Анатолій Анатоліч показав звільненого бійця, фото якого стало символом незламності.

Зокрема, він показав фото Михайла Діанова, захисника Азовсталі з Тернополя, старшого сержанта 36 бригади, якого було звільнено з рештою азовців 21 вересня. Його фото з підвалів Азовсталі з металевим штирем у руці облетіло всі соціальні мережі та ЗМІ ще у травні. Саме ця фотографія стала одним із символів опору наших героїв.

"Це історія зі щасливим кінцем. Михайло пройшов тортури, випробування, тортури і зараз він уже на волі. Його обміняли на російських злочинців та одного нікудишнього українця, чоловіка телеведучої Оксани. На другому фото якраз один із перших кадрів після обміну. ​​Шана і низький уклін нашим героям", - написав Анатолій Анатоліч.

Нагадаємо, Анатоліч запідозрив зрадницю Тодоренко у відносинах з аб'юзером.

Як повідомляла Politeka, ведучий Анатоліч згадав про розмову з Лободою на третій день вторгнення.

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