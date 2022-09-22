Как сообщает Politeka.net, в среду, 21 сентября, в рамках обмена пленными были освобождены 215 воинов-героев. Среди освобожденных 108 защитников "Азовстали", в том числе и офицеры. В соцсетях украинцы были невероятно счастливы, ведь многих защитников удалось освободить из плена.

Знаменитости тоже не остаются в стороне. Телеведущий Анатолий Анатолич показал освобожденного бойца, чье фото стало символом несокрушимости.

В частности, он показал фото Михаила Дианова, защитника Азовстали из Тернополя, старшего сержанта 36 бригады, который был освобожден с остальными азовцами 21 сентября. Его фото из подвалов Азовстали с металлическим штырем в руке облетело все социальные сети и СМИ еще в мае. Именно эта фотография стала одним из символов сопротивления наших героев.

"Это история со счастливым концом. Михаил прошел пытки, испытания, пытки и сейчас он уже на свободе. Его обменяли на российских преступников и одного никудышного украинца, мужа телеведущей Оксаны. На втором фото как раз один из первых кадров после обмена. Шана и низкий поклон нашим героям", - написал Анатолий Анатолич.

Напомним, что Анатолич заподозрил предательницу Тодоренко в отношениях с абьюзером.

Как сообщала Politeka, ведущий Анатолич вспомнил о разговоре с Лободой на третий день вторжения.

Также Politeka писала, что Анатолич сделал заключение о россиянах после видео из Новофедоровки.